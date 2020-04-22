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22 апреля 2020, среда, 15:21 425
Медицина 2020-04-22T15:32:41+03:00
Українські Новини
Треть выздоровевших от коронавируса могут заболеть повторно, - Стапанов

Треть выздоровевших от коронавируса могут заболеть повторно, - Стапанов

Надежда Комендантова
Карантин, МОЗ, Иммунитет, Коронавирус, Максим Степанов, Повторное заражение, коллективный иммунитет
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как карантин в Украине продлили до 11 мая, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что по предварительным исследованиям 30% выздоровевших от коронавирусной инфекции не имеют иммунитета от болезни, что делает невозможным формирование коллективного иммунитета.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Если посмотреть на исследования ученных разных стран, то у 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью, титр антител очень низкий, который не может гарантировать иммунитет. Если это действительно будет подтверждено, то мы будем констатировать, что коллективный иммунитет невозможен", - сказал он.

Степанов отметил, что коллективный иммунитет формируется в том случае, когда антитела к вирусу имеет 90% населения той или иной страны.

Также он подчеркнул, что в любом случае количество украинцев, переболевших коронавирусной инфекцией, еще слишком малое для формирования коллективного иммунитета.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль заявил, что следующие 2 года Украина будет жить в условиях противостояния коронавирусу.

21 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 467 до 6 592, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 174.

Тем временем, коронавирус в Южной Корее повторно обнаружили у более 140 выздоровевших.

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