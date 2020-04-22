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22 апреля 2020, среда, 14:51 933
Общество 2020-04-22T14:52:02+03:00
Українські Новини
Одесская область ограничила посещение кладбищ с 21 апреля и перенесла поминальные дни

Одесская область ограничила посещение кладбищ с 21 апреля и перенесла поминальные дни

Елена Новикова
Карантин, Одесская область, карантин в Одессе, поминальные дни, гробки-2020, Посещение кладбища
Кладбище. Фото: pixabay
Кладбище. Фото: pixabay

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета ограничила посещение кладбищ в Одесской области с 21 апреля из-за роста количества зараженных коронавирусом в Украине.

Соответствующее решение было принято комиссией в протоколе №17 от 21 апреля, передают Українські Новини.

"В Одесской области обеспечить ограничение доступа к кладбищам", - написано в протоколе.

Ограничение действует на период проведения карантинных мер.

Сообщается, что обеспечение ограничений будут осуществлять Департамент городского хозяйства Одесского горсовета, коммунальное предприятие "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания" и департамент внутренней политики Одесского горсовета совместно с Главным управлением национальной полиции.

Также согласно документу, было принято решение перенести поминальные дни после Пасхи и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая состоится 6 июня 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля Киевская область ограничила посещение кладбищ.

Также Министерство здравооранение рекомендовало органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в понимальные дни.

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