Одесская область ограничила посещение кладбищ с 21 апреля и перенесла поминальные дни

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета ограничила посещение кладбищ в Одесской области с 21 апреля из-за роста количества зараженных коронавирусом в Украине.

Соответствующее решение было принято комиссией в протоколе №17 от 21 апреля, передают Українські Новини.

"В Одесской области обеспечить ограничение доступа к кладбищам", - написано в протоколе.

Ограничение действует на период проведения карантинных мер.

Сообщается, что обеспечение ограничений будут осуществлять Департамент городского хозяйства Одесского горсовета, коммунальное предприятие "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания" и департамент внутренней политики Одесского горсовета совместно с Главным управлением национальной полиции.

Также согласно документу, было принято решение перенести поминальные дни после Пасхи и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая состоится 6 июня 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля Киевская область ограничила посещение кладбищ.

Также Министерство здравооранение рекомендовало органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в понимальные дни.