Одеська область обмежила відвідування кладовищ з 21 квітня і перенесла поминальні дні

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради обмежила відвідування кладовищ в Одеській області з 21 квітня з-за зростання кількості заражених коронавірусом в Україні.

Відповідне рішення було прийнято комісією в протоколі №17 від 21 квітня, передають Українські Новини.

"В Одеській області забезпечити обмеження доступу до кладовищ", - написано в протоколі.

Обмеження діє на період проведення карантинних заходів.

Повідомляється, що забезпечення обмежень будуть здійснювати Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" і департамент внутрішньої політики Одеської міськради спільно з Головним управлінням національної поліції.

Також згідно з документом, було прийнято рішення перенести поминальні дні після Великодня і вчинення заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу, яка відбудеться 6 червня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня Київська область обмежила відвідування кладовищ.

Також Міністерство здравооранение рекомендувало органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в понимальные дні.