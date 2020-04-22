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22 квітня 2020, середа, 14:58 6
Суспільство 2020-04-22T16:28:51+03:00
Українські Новини
Одеська область обмежила відвідування кладовищ з 21 квітня і перенесла поминальні дні

Одеська область обмежила відвідування кладовищ з 21 квітня і перенесла поминальні дні

Елена Новикова
Карантин, Кладовище, Коронавірус, карантин в Одесі, Коронавірус в Одеській області
Кладовище. Фото: pixabay
Кладовище. Фото: pixabay

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради обмежила відвідування кладовищ в Одеській області з 21 квітня з-за зростання кількості заражених коронавірусом в Україні.

Відповідне рішення було прийнято комісією в протоколі №17 від 21 квітня, передають Українські Новини.

"В Одеській області забезпечити обмеження доступу до кладовищ", - написано в протоколі.

Обмеження діє на період проведення карантинних заходів.

Повідомляється, що забезпечення обмежень будуть здійснювати Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" і департамент внутрішньої політики Одеської міськради спільно з Головним управлінням національної поліції.

Також згідно з документом, було прийнято рішення перенести поминальні дні після Великодня і вчинення заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу, яка відбудеться 6 червня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня Київська область обмежила відвідування кладовищ.

Також Міністерство здравооранение рекомендувало органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в понимальные дні.

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