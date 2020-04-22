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22 апреля 2020, среда, 14:23 579
Кабмин 2020-04-22T19:00:05+03:00
Українські Новини
Запрет гулять в парках и скверах может сохраниться после 11 мая

Запрет гулять в парках и скверах может сохраниться после 11 мая

Ярина Вацяк
Карантин, Парки, Сквер, Денис Шмыгаль, ослабление карантина
Парк
Парк

Кабинет Министров продлил карантин и разрешит посещение парков и скверов не раньше 11 мая, но только в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг", - сказал он.

По словам премьера, возможны также другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от развития ситуации в первых числах мая.

Шмыгаль отметил, что такие действия смогут вернуть часть людей на работу, улучшат эмоциональное здоровье украинцев и дадут старт разогрева экономики.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль заявил, что план выхода из режима самоизоляции и карантина произойдет в 5 этапов. 

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Украина должна увеличить количество тестирований на каронавирус. 

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