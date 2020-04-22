Заборона гуляти в парках і скверах може зберегтися після 11 травня

Кабінет Міністрів продовжив карнатин та має намір дозволити відвідування парків і скверів не раніше 11 травня в разі поліпшення епідеміологічної ситуації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація сприятиме, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг", - сказав він.

За словами прем'єра, можливі також інші пом'якшуючі заходи, які також будуть анонсовані в залежності від розвитку ситуації в перших числах травня.

Шмигаль зазначив, що такі дії зможуть повернути частину людей на роботу, поліпшать емоційне здоров'я українців і дадуть старт розігріву економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль заявив, що план виходу з режиму самоізоляції і карантину відбудеться в 5 етапів.

Крім того, Шмигаль заявив, що Україна має збільшити кількість тестувань на каронавірус.