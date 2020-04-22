Украина должна увеличить количество тестирований на коронавирус, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина должна увеличить количество тестирований на коронавирусную инфекцию, которой в Украине по последним данным заразились более 6 тысяч человек. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українськi Новини.

"У нас есть несколько очень важных заданий, которые мы должны сделать до 11 мая. Во-первых, это увеличить количество тестирований на коронавирус", - сказал Шмыгаль.

Также, по словам премьер-министра, нужно улучшить обеспечение больниц и медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, до 11 мая нужно разработать новые правила работы объектов обслуживания населения.

Шмыгаль сообщил, что по состоянию на текущий момент смертность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,7%.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля было проведено 4,1 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Шмыгаль оценивает загрузку системы здравоохранения пациентами с COVID-19 в 10%.

При этом он прогнозирует два пика заболевания – в конце апреля и в начале мая.