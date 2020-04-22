Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів, – Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 11 травня через поширення коронавірусу в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що план виходу з режиму самоізоляції і карантину відбудеться в 5 етапів. Про це він заявив в ході засідання уряду, передають Українські Новини.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для початку виходу з карантину протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією не повинен бути змінен або коливатися в межах 5%, а лікарні повинні бути заповнені пацієнтами менш, ніж на 50%.

Він зазначив, що план виходу з карантину складається з 5 етапів, однак не став їх озвучувати.

Як повідомляли Українські Новини, обмежувальні заходи були введені з 12 березня, а раніше карантин в Україні був введений до 24 травня.

Зокрема продовження карантину ініціювало Міністерство охорони здоров'я.

Крім того, Шмигаль заявив, що Україна повинна збільшити кількість тестувань на каоронавірус.

Шмигаль оцінює завантаження системи охорони здоров'я пацієнтами з COVID-19 в 10%.

При цьому він прогнозує два піку захворювання – в кінці квітня і на початку травня.