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22 апреля 2020, среда, 12:25 445
Общество 2020-04-22T12:26:27+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 4 случая коронавируса

За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 4 случая коронавируса

Елена Новикова
ВСУ, Минобороны, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 21 апреля, увеличилось на 4 до 43 лиц, в то время, как по всей Украине зарегистрировано 6 592 зараженных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 22 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 43 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 289 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 140 человек.

За прошедшие сутки зарегистрированы 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона - 1 работник Вооруженных сил, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы, в Закарпатской области - 1 военнослужащий.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 97 человек.

Также Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая.

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