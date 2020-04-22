За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 4 випадки коронавірусу

Кількість хворих коронавірусом у Збройних силах за минулу добу, 21 квітня, збільшилася на 4 до 43 осіб, у той час, як по всій Україні зареєстровано 6 592 заражених коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини. "Станом на 07:00 22 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 43 випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки", - сказано в ньому. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходяться 289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 140 осіб. За минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19. 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров'я (ВМКЦ Південного регіону - 1 працівник Збройних сил, Мукачівський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець), у Вінницькій області - 1 військовослужбовець лікується вдома під спостереженням медичної служби, в Закарпатській області - 1 військовослужбовець. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. Як повідомляли Українські Новини, у Києві за добу кількість заражених коронавірусом збільшилася на 97 осіб. Також Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.