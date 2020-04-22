За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 4 випадки коронавірусу

Кількість хворих коронавірусом у Збройних силах за минулу добу, 21 квітня, збільшилася на 4 до 43 осіб, у той час, як по всій Україні зареєстровано 6 592 заражених коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 22 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 43 випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходяться 289 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 140 осіб.

За минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19.

2 хворих перебувають у закладах охорони здоров'я (ВМКЦ Південного регіону - 1 працівник Збройних сил, Мукачівський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець), у Вінницькій області - 1 військовослужбовець лікується вдома під спостереженням медичної служби, в Закарпатській області - 1 військовослужбовець.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за добу кількість заражених коронавірусом збільшилася на 97 осіб.

Також Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.