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  • США ожидают новую волну коронавируса, которая может совпасть с эпидемией сезонного гриппа
22 апреля 2020, среда, 10:54 651
Америка 2020-04-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
США ожидают новую волну коронавируса, которая может совпасть с эпидемией сезонного гриппа

США ожидают новую волну коронавируса, которая может совпасть с эпидемией сезонного гриппа

Елизавета Кесельман
США, эпидемия, Новая волна, эпидемия гриппа, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в США
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

Соединенные штаты заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране уже прошел. Кроме того, Дональд Трамп анонсировал о завершении плана выхода из режима самоизоляции и ослаблении карантинных мер. Несмотря на это, страна готовится к новой волне эпидемии, и предполагает, что она может совпасть с сезонной эпидемией гриппа. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал он.

По мнению Редфилда, наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения и к этому нужно готовится несколько месяцев.

В частности, Минздрав страны должен донести до граждан США важность прививки от гриппа, что поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и высвободить больничные койки для зараженных коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз. 

Кроме того, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

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