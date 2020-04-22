США ожидают новую волну коронавируса, которая может совпасть с эпидемией сезонного гриппа

Соединенные штаты заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране уже прошел. Кроме того, Дональд Трамп анонсировал о завершении плана выхода из режима самоизоляции и ослаблении карантинных мер. Несмотря на это, страна готовится к новой волне эпидемии, и предполагает, что она может совпасть с сезонной эпидемией гриппа. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал он.

По мнению Редфилда, наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения и к этому нужно готовится несколько месяцев.

В частности, Минздрав страны должен донести до граждан США важность прививки от гриппа, что поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и высвободить больничные койки для зараженных коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз.

Кроме того, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.