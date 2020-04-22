США очікують на нову хвилю коронавірусу, яка може збігтися з епідемією сезонного грипу

Сполучені штати заявили, що пік епідемії коронавірусу в країні вже пройшов. Крім того, Дональд Трамп анонсував про завершення плану виходу з режиму самоізоляції і ослаблення карантинних заходів. Незважаючи на це, країна готується до нової хвилі епідемії, і припускає, що вона може збігтися з сезонною епідемією грипу. Про це заявив директор Центру з контролю і профілактики захворювань Роберт Редфілд інтерв'ю The Washington Post.

"Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде навіть більш складною, ніж та, яку ми тільки що пройшли", - сказав Редфілд.

На думку Редфілда, наявність спалахів відразу двох респіраторних захворювань може призвести до неймовірного навантаження на систему охорони здоров'я і до цього потрібно готуватися кілька місяців.

Зокрема, МОЗ країни повинен донести до громадян США важливість щеплення від грипу, що допоможе звести до мінімуму кількість важких хворих на грип і вивільнити лікарняні ліжка для заражених коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавіруса США призупинили видачу грін карт, а також імміграційних віз.

Крім того, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.