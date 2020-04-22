Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля

В среду, 22 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 21 апреля, упал на 3 копейки и составляет 3,08 гривны за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду упал на 6 копеек и составляет 3,65 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 22 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,08 3,65 Максимальный 3,43 3,90 Минимальный 2,30 3,45

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 апреля на 2,04 коп. до 27,4336 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тем временем аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.