После длинных выходных гривна на межбанке подешевела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 27,10 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,06-27,10 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,05-27,07 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,08-27,12 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,15% с 23,74 UAH\/USD до 27,10 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, после пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках. Также Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 апреля, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке. Тем временем, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH\/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH\/USD.