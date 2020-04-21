После длинных выходных гривна на межбанке подешевела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,06-27,10 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,05-27,07 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,08-27,12 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,15% с 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, после пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках.

Также Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 апреля, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Тем временем, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.