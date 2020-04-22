Рубль стрімко падає. Курс російської нацвалюти на 22 квітня

У середу, 22 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 21 квітня, впав на 3 копійки і становить 3,08 гривні за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу впав на 6 копійок і становить 3,65 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 квітня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,0103 27,4336 28,9624 29,6970 3,08 3,65 Максимальний 27,2300 27,7000 29,3000 30,0200 3,43 3,90 Мінімальний 26,7000 27,3000 27,5300 29,4500 2,30 3,45

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тим часом аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.