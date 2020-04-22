У Чорнобильській зоні гасять пожежу на території 4 лісництв, а в Житомирській області локалізували 2 вогнища

В той час, як Євросоюз може допомогти Україні в боротьбі з пожежами в Чорнобильській зоні, Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує гасити пожежі в Чорнобильській зоні відчуження на території 4 лісництв, у Житомирській області локалізовано 2 вогнища.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Станом на 7:00 22 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ГАЗО у гасінні пожеж на території Луб'янського, Паришивского, Дитятковського і Денисовицкого лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 вогнищ (с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торфовищ у вогнищах, пройдених вогнем", - сказано в ньому.

Для облаштування протипожежних розривів залучена важка інженерна техніка ДСНС і додатково 8 путепрокладывателей Збройних сил.

Інженерною технікою створено 640 км мінералізованих смуг.

Наголошується, що загрози об'єкту "Укриття", сховища радіаційних відходів та іншим критичним об'єктів зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1 202 людини і 279 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 068 чоловік основного складу і 237 одиниць техніки (у тому числі 3 вертольоти, якими 21 квітня було здійснено 129 скидів 258 тонн води).

В Житомирській області станом на 7:00 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцький ЛГ", ДП "Овруцький СЛХ", ДП "Словечанское ЛХ" з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.

"Вогнище горіння ДП Овруцький спец. ЛХ Виступовицкое лісництво поблизу сіл Жолудівка і Журба локалізовано. Пожежа лісової підстилки на території Словечанского ЛХ локалізовано", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини всередині локалізованих ділянок.

До гасіння залучено 1 316 осіб і 179 одиниць техніки, з них від ДСНС 165 чоловік основного складу та 39 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Національна гвардія почала антидиверсійну операцію в Чорнобильській зоні відчуження після 4 нових вогнищ пожежі.

Також 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.