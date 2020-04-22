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  • В Румынии сумма штрафов за нарушение карантина достигла 78 млн евро
22 апреля 2020, среда, 09:24 174
Мир 2020-04-22T09:29:34+03:00
Українські Новини
В Румынии сумма штрафов за нарушение карантина достигла 78 млн евро

В Румынии сумма штрафов за нарушение карантина достигла 78 млн евро

Елизавета Кесельман
Румыния, Карантин, Чрезвычайное положение, Коронавирус в Румынии, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина
Нарушение карантина в Румынии. Фото: romania-insider.com
Нарушение карантина в Румынии. Фото: romania-insider.com

В Румынии, где чрезвычайное положение продлили до 14 мая, в период с 24 марта по 19 апреля правоохранители составили около 200 тысяч протоколов на общую сумму 78 млн евро. Об этом сообщает издание Romania-Insider.

В частности, минимальная сумма штрафа в Румынии составляет 412 евро, мксимальная - 4 тыс. 120 евро. Сейчас в стране продолжается режим чрезвычайного положения, который был продлен на прошлой неделе.

После этого правительство издало несколько военных постановлений, которые ограничили движение людей, чтобы остановить распространение вируса.

Румыны должны ограничить поездки за пределы своих домов, и, когда они выходят на улицу, они обязаны заполнить заявление о цели поездки и взять его с собой.

Как сообщали Українські Новини, Румыния заявила, что ослабит карантин после окончания чрезвычайного положения при условии, если жители будут соблюдать карантинные меры.

Кроме того, с сегодняшнего дня Словакия ослабляет карантин, а с 15 мая Австрия открывает школы и развлекательные заведения.  

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