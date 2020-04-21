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21 апреля 2020, вторник, 23:52 947 Инфографика
Медицина 2020-04-21T23:57:29+03:00
Українські Новини
От коронавируса в Черновицкой области умерли двое молодых парней

От коронавируса в Черновицкой области умерли двое молодых парней

Надежда Комендантова
Смерть, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Коронавирус в Черновицкой области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город, в Черновицкой области от коронавирусной инфекции умерли двое молодых парней.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

"Хочу еще раз выразить соболезнования родственникам и семьям четырех буковинцев, умерших вследствие коронавирусной инфекции, и двух молодых ребят, которых врачи также не спасли и у них подтвердили наличие инфекции", - написал чиновник.

По словам Осачука, юноши слишком поздно обратились за помощью и умерли "буквально за одни сутки".

Председатель ОГА сообщил, что в течение последних суток в регионе зафиксировали 65 новых случаев заражения коронавирусом, всего на Буковине уже насчитывается 1052 случая заболевания Covid-19.

В Черновицкой области, где больше всего в Украине больных COVID-19, 43 пациента с коронавирусом или подозрением на заболевание находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, 21 марта мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть дороги на въезд и выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса. С 3 апреля вся Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и транспортных средств.

с 11 апреля на Буковине ввели жесткий карантин из-за Covid-19

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