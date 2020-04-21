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21 апреля 2020, вторник, 15:15 284
Мир 2020-04-21T15:32:13+03:00
Українські Новини
Испания не будет открывать летний туристический сезон в 2020 году из-за коронавируса

Испания не будет открывать летний туристический сезон в 2020 году из-за коронавируса

Елена Новикова
Испания, Туристы, Туристический сезон, Коронавирус в Испании, Туризм в Испании, Туристическая отрасль
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Испания не будет принимать иностранных туристов этим летом из-за распространения коронавируса. По данным на утро 21 апреля страна находится на третьем месте по количестве зараженных COVID-19 (200 210 человек). По мнению экспертов иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше 2021 года.

Об этом сообщает сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную прессу и экспертов.

Так, сообщается, что эксперты ведущей профессиональной организации предпринимателей Exceltur, которая обслуживает отрасль туризма, прогнозируют, что иностранные туристы смогут отдохнуть в стране не раньше лета 2021 года.

Также министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного возобновления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев раньше конца текущего года. Однако работникам отрасли, которые потеряли работу, министр пообещала пособия.

Министр потребления Испании Альберто Гарсон и другие представители кабмина ранее также не рекомендовали иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. Евросоюз недавно тоже выступил с аналогичным предупреждением. Причина - неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания относится к числу наиболее пострадавших от пандемии стран.

Как сообщали Українські Новини, Испания ослабит карантинные меры для детей 27 апреля.

Ранее министр здравоохранения Испании заявил, что коронавирус в стране достиг своего пика.

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