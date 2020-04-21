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21 апреля 2020, вторник, 18:51 438
Общество 2020-04-21T18:57:57+03:00
Українські Новини
Бросили как собак: украинцы на Бали до сих пор не могут попасть домой

Бросили как собак: украинцы на Бали до сих пор не могут попасть домой

Ярина Вацяк
Коронавирус, Covid-19, Закрытие границ, украинцы на Бали
Алла Лобур. Фото: instagram.com/dodikamama
Алла Лобур. Фото: instagram.com/dodikamama

После введения карантина, который хотят продлить до 12 мая, и закрытия границ, в сложной ситуации оказались украинцы на острове Бали (Индонезия), которых так и не эвакуировали домой после вспышки коронавируса.

Об этом "Стране" рассказала Алла Лобур, которая вместе с семьей до сих пор не может вернуться в Украину, хотя улетела на Бали еще в феврале.

Все это время консулы просят ее подождать, хотя у людей уже заканчиваются деньги на еду.

"С консульством ситуация такая: висит только пояснение на сайте. Типа, ждите, обязательная обсервация, а эвакуация возможна только минимум за 1000 долларов. Также они указали адреса аптек, гостиниц, которые можно снять. И все. Консул бросает трубку. У меня семья - пять человек. Я взяла кредит на еду в 75 000 гривен. Больше мне никто не даст", - сказала она.

При этом женщина говорит, что не смогла покинуть страну при помощи Катарских авиалиний, поскольку места там были только для людей, которые купили авиабилеты именно этой компании.

"У нас были другие, нужно было покупать за 1 800 долларов. Поймите, у нас у всех были возвратные билеты, мы могли спокойно вернуться, пройти все обсервации, изоляции, тесты. Мы не знаем, что делать. Здесь тоже карантин, закрыты все входы на океан, людей мало, выходим только в маске за продуктами. Выть хочется. Почему для защиты одних граждан закрыли небо, а других бросили как собак. Почему, когда выделялись деньги, забрали только туристов из Египта? Помогите нам, все в Украине думают, что всех вывезли, что эвакуация была бесплатная", - говорит Алла Лобур.

Украинцы, которые остались в Индонезии, создали специальную группу для обсуждения ситуации. И там тоже жестко критикуется работа украинских дипломатов.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 30 марта 11,5 тыс. украинцев за границей еще ожидали эвакуации домой после закрытия границ.

С 17 марта Украина закрыла авиапространство, а с 28 марта Украина закрыла границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений. Теперь пересечь границу можно на автомобиле либо пешком.

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