Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить

После того, как перед Пасхой экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 были в наличии только в одной аптечной сети, сейчас они имеются в продаже в значительной части крупных аптечных сетей Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

По состоянию на 13:00 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс".

Также тесты есть в сети аптек "Аптека низких цен" (по 470-480 гривен).

В аптеках сети "Подорожник" тесты продают партиями по 25 штук (цена за штуку - 440 гривен).

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечных сетях "Аптека доброго дня" и "Фармация".

В аптеки сети "Аптека доброго дня" поставки тестов ожидаются, однако точная дата пока неизвестна.

В аптечную сеть "Фармация" поставки не ожидаются.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно. По его данным, экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы.

Ранее о том, что нужно знать про экспресс-тесты, рассказал врач-анестезиолог, эксперт Мининстерства здравоохранения Сергей Дубров.

Тем временем, в большей части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 39-53 гривны за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).