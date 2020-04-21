Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить

После того, как перед Пасхой экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 были в наличии только в одной аптечной сети, сейчас они имеются в продаже в значительной части крупных аптечных сетей Киева. Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини. По состоянию на 13:00 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс". Также тесты есть в сети аптек "Аптека низких цен" (по 470-480 гривен). В аптеках сети "Подорожник" тесты продают партиями по 25 штук (цена за штуку - 440 гривен). Экспресс-тестов нет в продаже в аптечных сетях "Аптека доброго дня" и "Фармация". В аптеки сети "Аптека доброго дня" поставки тестов ожидаются, однако точная дата пока неизвестна. В аптечную сеть "Фармация" поставки не ожидаются. Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно. По его данным, экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Ранее о том, что нужно знать про экспресс-тесты, рассказал врач-анестезиолог, эксперт Мининстерства здравоохранения Сергей Дубров. Тем временем, в большей части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 39-53 гривны за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).