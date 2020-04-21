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21 апреля 2020, вторник, 18:25 719
Медицина 2020-04-21T18:44:52+03:00
Українські Новини
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить

Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить

Надежда Комендантова
Тесты, Аптеки, киевские аптеки, цены в аптеках, тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

После того, как перед Пасхой экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 были в наличии только в одной аптечной сети, сейчас они имеются в продаже в значительной части крупных аптечных сетей Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

По состоянию на 13:00 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс".

Также тесты есть в сети аптек "Аптека низких цен" (по 470-480 гривен).

В аптеках сети "Подорожник" тесты продают партиями по 25 штук (цена за штуку -  440 гривен).

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечных сетях "Аптека доброго дня" и "Фармация".

В аптеки сети "Аптека доброго дня" поставки тестов ожидаются, однако точная дата пока неизвестна.

В аптечную сеть "Фармация" поставки не ожидаются.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно. По его данным, экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. 

Ранее о том, что нужно знать про экспресс-тесты, рассказал врач-анестезиолог, эксперт Мининстерства здравоохранения Сергей Дубров.

Тем временем, в большей части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 39-53 гривны за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).

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