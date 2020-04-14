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14 апреля 2020, вторник, 16:15 220
Медицина 2020-04-14T16:22:53+03:00
Українські Новини
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока можно купить только в одной аптечной сети: цена и где купить

Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока можно купить только в одной аптечной сети: цена и где купить

Ярина Вацяк
Аптеки, Коронавирус, Covid-19, Тест на коронавирус
Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook
Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook

В большей части киевских аптек отсутствуют в продаже экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 в то время, как Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечных сетях "Бажаємо здоров’я", "Подорожник", "Мед-Сервис" и "Аптека доброго дня".

В аптеки сетей "Подорожник", "Мед-Сервис" и "Аптека доброго дня" поставки тестов ожидаются, однако точная дата пока не известна.

В аптечную сеть "Бажаємо здоров’я" поставки не ожидаются.

По состоянию на 14:00 экспресс-тесты есть в продаже в сети аптек "Виталюкс"; стоимость экспресс-теста составляет 490 гривен/штука.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно. По его данным, экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. 

Ранее о том, что нужно знать про экспресс-тесты, рассказал врач-анестезиолог, эксперт Мининстерства здравоохранения Сергей Дубров.

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