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01 апреля 2020, среда, 16:10 345 Инфографика
Общество 2020-04-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кому и когда нужно делать экспресс-тесты на коронавирус

Кому и когда нужно делать экспресс-тесты на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Экспресс-тесты, Профилактика коронавируса, тесты на коронавирус
Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook
Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook

Ежедневно в Центр общественного здоровья поступают сотни подозрений на заражение коронавирусом. Один из способов проверить наличие вируса в организме человека - сделать экспресс-тест. О том, что нужно знать про экспресс-тесты, рассказал врач-анестезиолог, эксперт Мининстерства здравоохранения Сергей Дубров.

Так, сообщается, что экспресс-тестирование информативно только через 5-6 дней после заражения вирусом. Если человек почувствовал, что нездоровится, или если он контактировал с предположительно больным человеком, не нужно в тот же день обращаться к врачу и проверяться на заболевания.

"Не стоит также паниковать и пытаться без серьезных на то оснований срочно тестировать себя и всех родственников", - добавил Дубров

Есть четкие критерии, которые определяют необходимость экспресс-тестирования:

  • близкие контакты с человеком, у которого медики подтвердили заболевание СOVID-19;
  • наличие клинических симптомов заболевания.

Как защититься от коронавируса: 

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, 31 марта Украина доставила из Китая 100 тыс. тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса.

Ранее в Госпогранслужбе показали, как проводится экспресс-тест на COVID-19.

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