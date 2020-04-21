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21 квітня 2020, вівторок, 18:25 7
Медицина 2020-04-21T18:46:08+03:00
Українські Новини
Експрес-тести на COVID-19 у Києві є в більшості аптечних мереж: ціни та де купити

Експрес-тести на COVID-19 у Києві є в більшості аптечних мереж: ціни та де купити

Надежда Комендантова
Аптеки, київські аптеки, Коронавірус, тести на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

Після того, як перед Пасхою експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 були в наявності тільки однієї аптечної мережі, зараз вони є у продажу в значної частини великих аптечних мереж Києва.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

Станом на 13:00 понеділка експрес-тести за ціною 490 гривень є у продажу в мережі аптек "Віталюкс".

Також тести є в мережі аптек "Аптека низьких цін" (за 470-480 гривень).

В аптеках мережі "Подорожник" тести продають партіями по 25 штук (ціна за штуку - 440 гривень).

Експрес-тестів немає у продажу в аптечних мережах "Аптека доброго дня" і "Фармація".

В аптеки мережі "Аптека доброго дня" поставки тестів очікуються, проте точна дата поки невідома.

В аптечну мережу "Фармація" поставки не очікуються.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Києві купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо. За його даними, експрес-тести роблять тільки лікарі в медустановах столиці.

Раніше про те, що потрібно знати про експрес-тести, розповів лікар-анестезіолог, експерт Мінінстерства охорони здоров'я Сергій Дубров.

Тим часом, у більшої частини київських аптечних мереж є в наявності медичні маски за 15-17 гривень за штуку і антисептики за 39-53 гривні за штуку (ціна залежить від об'єму препарату і країни-виробника).

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