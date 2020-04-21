Музеї просять не відкривати їх під час карантину - доглядачі в зоні ризику

В той час, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів, які передбачають відкриття музеїв, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд вважає, що такі заходи можуть стати для музеїв ще більшим ударом, ніж карантин.

Про це написав директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд в соцмережі Facebook.

"Шановний Максим Степанов!!! введення карантину стало ударом для музеїв. Але їх відкриття до кінця карантину може стати ще більшим ударом. У кожному залі музею мають перебувати доглядачі. всі вони літні люди, як правило, живуть у віддалених районах міст. Зараз вони на самоізоляції. Якщо запускати музеї, особливо у великих містах, то це спричинить витрати на транспорт для доглядачів, що перевищують не тільки їх зарплати, але і те, що музей могли б заробити в умовах обмеженої відвідуваності та неможливість проведення лекцій, екскурсій, дитячих програм та інших масових заходів", - написав він.

Ройтбурд зазначив, що така проблема особливо гостро стоятиме для музеїв у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, музеї до цього не готові. За його словами, представники музеїв з цих міст повністю підтримують таку позицію.

Скріншот повідомлення Олександра Ройтбурда

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

Тим часом, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.