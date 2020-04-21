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21 квітня 2020, вівторок, 17:25 18
Економіка 2020-04-21T18:45:01+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних гривня на міжбанку подешевшала

Після довгих вихідних гривня на міжбанку подешевшала

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,10 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,05-27,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,08-27,12 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках.

Також Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 квітня, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

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