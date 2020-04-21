Після довгих вихідних гривня на міжбанку подешевшала

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,10 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,05-27,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,08-27,12 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках.

Також Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 квітня, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.