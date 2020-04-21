Після довгих вихідних гривня на міжбанку подешевшала

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,10 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,05-27,07 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,08-27,12 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH\/USD до 27,10 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках. Також Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 квітня, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку. Тим часом, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH\/USD.