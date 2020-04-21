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21 апреля 2020, вторник, 13:45 97
Экономика 2020-04-21T13:49:41+03:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 22 апреля

НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 22 апреля

Анна Рудык
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Курс гривны
Курс гривны

После того, как гривна рванула вверх, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 апреля, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 апреля, на 14,43 коп. до 27,0793 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Также эксперты спрогнозировали, что случится с курсом гривны после Пасхи. Эксперты единодушны в том, почему курс практически остановился.

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