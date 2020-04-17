Гривна укрепилась перед пасхальными выходными. Курс нацвалюты на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 14 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 27,08 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,08-27,12 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,06-27,10 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,06-27,09 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,06% с 23,74 UAH/USD до 27,08 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Тем временем, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 апреля на 8,12 коп. до 27,4247 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.