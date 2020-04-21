Закриття Почаєва місцевою владою незаконно, - Нацполіція

Управління Національної поліції у Тернопільській області заявляє, що рішення місцевої влади закрити Почаїв на карантин незаконно. Про це Українським Новинам повідомили у відомстві. "(у місцевої влади немає юридичних повноважень закривати місто", - сказав представник відомства. Поліція відзначає, що комісія, яка прийняла таке рішення, неуполномочена це робити, навіть незважаючи на надзвичайну ситуацію в регіоні. Комісії рекомендовано провести додаткове засідання. На даний момент в Почаєві і на його кордонах стоять три посади поліцейських. Жителям рекомендовано менше пересуватися по місту. Тим часом, у Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавіруса. Настоятель не йде на контакт з медиками. На Великдень поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській і Святогірської Свято-Успенських лаврах.