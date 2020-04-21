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21 квітня 2020, вівторок, 15:15 37
Політика 2020-04-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
Закриття Почаєва місцевою владою незаконно, - Нацполіція

Закриття Почаєва місцевою владою незаконно, - Нацполіція

Ольга Фандорина
Поліція, Почаївська лавра, Коронавірус в Почаївській лаврі, Почаїв
Почаївська лавра. Фото: pochaev.org.ua
Почаївська лавра. Фото: pochaev.org.ua

Управління Національної поліції у Тернопільській області заявляє, що рішення місцевої влади закрити Почаїв на карантин незаконно.

Про це Українським Новинам повідомили у відомстві.

"(у місцевої влади немає юридичних повноважень закривати місто", - сказав представник відомства.

Поліція відзначає, що комісія, яка прийняла таке рішення, неуполномочена це робити, навіть незважаючи на надзвичайну ситуацію в регіоні.

Комісії рекомендовано провести додаткове засідання.

На даний момент в Почаєві і на його кордонах стоять три посади поліцейських.

Жителям рекомендовано менше пересуватися по місту.

Тим часом, у Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавіруса. Настоятель не йде на контакт з медиками.

На Великдень поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській і Святогірської Свято-Успенських лаврах.

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