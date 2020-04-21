Закриття Почаєва місцевою владою незаконно, - Нацполіція

Управління Національної поліції у Тернопільській області заявляє, що рішення місцевої влади закрити Почаїв на карантин незаконно.

Про це Українським Новинам повідомили у відомстві.

"(у місцевої влади немає юридичних повноважень закривати місто", - сказав представник відомства.

Поліція відзначає, що комісія, яка прийняла таке рішення, неуполномочена це робити, навіть незважаючи на надзвичайну ситуацію в регіоні.

Комісії рекомендовано провести додаткове засідання.

На даний момент в Почаєві і на його кордонах стоять три посади поліцейських.

Жителям рекомендовано менше пересуватися по місту.

Тим часом, у Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавіруса. Настоятель не йде на контакт з медиками.

На Великдень поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській і Святогірської Свято-Успенських лаврах.