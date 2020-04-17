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17 апреля 2020, пятница, 17:58 1886
Общество 2020-04-17T18:00:08+03:00
Українські Новини
В Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса. Настоятель не идет на контакт с медиками

В Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса. Настоятель не идет на контакт с медиками

Валерия Драгомирова
Почаевская Лавра, Коронавирус, Коронавирус в Почаевской лавре
Почаевская лавра. Фото: seraphim.com.ua
Почаевская лавра. Фото: seraphim.com.ua

В то время, как в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса, в Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку Covid-19, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Об этом рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Санврач рассказала, что настоятель Почаевской лавры отказывается от контактов с медиками, которые пытаются выяснить, есть ли в лавре вспышка коронавируса.

"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который участвует в хоре Почаевской лавры, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумске 26 положительных", - сказала она.

По словам Чайчук, с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ровенской области. А помощник обещал предоставить список хора, но не сделал этого.

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе , Збаражском районе. то есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка", - сказала Чайчук.

Как сообщали Українські Новини, Ионинский монастырь закрывают на карантин из-за коронавируса. 

Ранее Киево-Печерскую Лавру также закрыли на карантин.

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