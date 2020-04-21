УПЦ МП не будет наказывать своих священников за нарушение карантина до конца расследования

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) примет решение о возможном наказании своих священников за пасхальные службы с нарушением режима карантина после соответствующего расследования правоохранительных органов, в то время, как полиция открыла пять уголовных дел за нарушение УПЦ карантинных ограничений на Пасху.

Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Когда идет нарушение закона, то действуют государственные органы, церковь не действует на опережение", - сказал он.

По его словам, УПЦ дождется результатов расследования и после этого будет принимать свое решение.

Таким образом Климент прокомментировал пасхальные богослужения в Святогорской и Почаевской лаврах, где на службу в храмах собрались в нарушение карантина более 10 человек.

Как сообщали Українськi Новини, на Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах.

Также почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы.