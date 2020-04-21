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21 апреля 2020, вторник, 14:36 475
Общество 2020-04-21T14:43:01+03:00
Українські Новини
УПЦ МП не будет наказывать своих священников за нарушение карантина до конца расследования

УПЦ МП не будет наказывать своих священников за нарушение карантина до конца расследования

Елена Новикова
Пасха, УПЦ МП, Карантин, Пасха-2020, карантин в Украине, Нарушение карантина
Киево-Печерская Лавра. Фото: УПЦ
Киево-Печерская Лавра. Фото: УПЦ

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) примет решение о возможном наказании своих священников за пасхальные службы с нарушением режима карантина после соответствующего расследования правоохранительных органов, в то время, как полиция открыла пять уголовных дел за нарушение УПЦ карантинных ограничений на Пасху.

Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Когда идет нарушение закона, то действуют государственные органы, церковь не действует на опережение", - сказал он.

По его словам, УПЦ дождется результатов расследования и после этого будет принимать свое решение.

Таким образом Климент прокомментировал пасхальные богослужения в Святогорской и Почаевской лаврах, где на службу в храмах собрались в нарушение карантина более 10 человек.

Как сообщали Українськi Новини, на Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах.

Также почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы.

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