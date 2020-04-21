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21 квітня 2020, вівторок, 14:40 20
Суспільство 2020-04-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
УПЦ МП не буде карати своїх священиків за порушення карантину до кінця розслідування

УПЦ МП не буде карати своїх священиків за порушення карантину до кінця розслідування

Елена Новикова
Карантин, Великдень, Великдень-2020, Карантин в Україні, Порушення карантину
Києво-Печерська Лавра. Фото: УПЦ
Києво-Печерська Лавра. Фото: УПЦ

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) прийме рішення про можливе покарання своїх священиків за великодні служби з порушенням режиму карантину після відповідного розслідування правоохоронних органів, в той час, як поліція відкрила п'ять кримінальних справ за порушення УПЦ карантинних обмежень на Великдень.

Про це Українським Новинам повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Коли йде порушення закону, то діють державні органи, церква не діє на випередження", - сказав він.

За його словами, УПЦ дочекається результатів розслідування і після цього буде приймати своє рішення.

Таким чином Климент прокоментував великодні богослужіння у Святогірській і Почаївській лаврах, де на службу в храмах зібралися в порушення карантину більше 10 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень поліція зафіксувала порушення карантину до Почаївської та Святогірської Свято-Успенських лаврах.

Також майже 130 тис. осіб проігнорували карантин і прийшли на Великдень у храми.

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