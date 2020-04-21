УПЦ МП не буде карати своїх священиків за порушення карантину до кінця розслідування

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) прийме рішення про можливе покарання своїх священиків за великодні служби з порушенням режиму карантину після відповідного розслідування правоохоронних органів, в той час, як поліція відкрила п'ять кримінальних справ за порушення УПЦ карантинних обмежень на Великдень.

Про це Українським Новинам повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Коли йде порушення закону, то діють державні органи, церква не діє на випередження", - сказав він.

За його словами, УПЦ дочекається результатів розслідування і після цього буде приймати своє рішення.

Таким чином Климент прокоментував великодні богослужіння у Святогірській і Почаївській лаврах, де на службу в храмах зібралися в порушення карантину більше 10 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень поліція зафіксувала порушення карантину до Почаївської та Святогірської Свято-Успенських лаврах.

Також майже 130 тис. осіб проігнорували карантин і прийшли на Великдень у храми.