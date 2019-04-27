"Осторожно, рашизм": что дарили Порошенко в 2018

Петр Порошенко, который до 30 мая покинет пост Президента, получил в 2018 году 26 подарков, среди которых книги о "рашизме" и венгерско-украинских отношениях, "украинско-цыганский словарь" и видеопрезентация йоги.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.

Представители иностранных государств и международных организаций презентовали главе государства 4 подарка: посол Венгрии - книгу о венгерско-украинских отношениях с IX века, Президент Международного комитета Красного Креста - книгу "Humanity in War", министр экологии Израиля - декоративное блюдо из белого металла с надписью "Jerusalem", а посольство Индии в Украине - флэш-накопитель с видеопрезентацией к Международному дню йоги.

Остальные подарки, поступившие на имя Порошенко – авторские, среди которых медаль "За освобождение Славянска 2014" от волонтеров, книга "Осторожно, рашизм!", "Украинско-цыганский словарь" и книга советов на каждый день.

Всего Порошенко получил за год 26 подарков.

При этом в 2017 году на имя Президента поступило 74 подарка, а в 2016 – 282.

Среди подаренных в 2017 году Президенту вещей было три журнала с рецептами, книга "Холодцы и заливные блюда", а также книга "Веселая физкультура".

В 2016 году Порошенко подарили "Путеводитель по Крыму", вязаные шерстяные носки (от партии "Блок Петра Порошенко"), мяч с автографами игроков футбольного клуба "Динамо" и другое.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не любит праздновать день рождения и дорогие подарки.

При этом в 2018 Порошенко подарил сыну Алексею миллион гривен и часть дома в Козине.

В то же время многодетная семья из Николаева решила подарить Порошенко микроавтобус, который не может "растаможить".