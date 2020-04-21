подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 13:20 257
Общество 2020-04-21T13:25:16+03:00
Українські Новини
Вчера в Украине провели почти 4 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

Вчера в Украине провели почти 4 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

20 апреля было проведено 3,7 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в то время как на Пасху провели их вдвое меньше.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.  

"За прошлые сутки осуществлено 3 710 исследований методом ПЦР", - сказал он.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 20 апреля поступило 710 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 18 532 сообщения). 

Как сообщали Українськi Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Тем временем Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая.

Также в Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19.   

А в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине тесты на коронавирус ПЦР-тесты

Кличко рассказал, когда в Киеве ослабят карантин...
Медработники в Киеве получили доплаты за март. Ком...
На Пасху провели почти 2 тыс. ПЦР-тестов на корона...
Семь областей не отчитались Минздраву о тестирован...
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Новости
После Пасхи пассажиропоток рекордно упал до 6,9 тысяч человек 14:10
Кличко признал, что Киев попал в мировой антирекорд по грязному воздуху 13:57
На внешней стороне маски — не менее недели. Ученые уточнили, сколько коронавирус живет на разных поверхностях 13:49
Елена Лукаш: Борьба с коррупцией – это сейчас самый прибыльный бизнес 13:45 Мнение
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 22 апреля 13:45
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко 08:51
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов 23:12
больше новостей
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok