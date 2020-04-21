Вчера в Украине провели почти 4 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

20 апреля было проведено 3,7 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в то время как на Пасху провели их вдвое меньше.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошлые сутки осуществлено 3 710 исследований методом ПЦР", - сказал он.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 20 апреля поступило 710 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 18 532 сообщения).

Как сообщали Українськi Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Тем временем Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая.

Также в Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19.

А в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.