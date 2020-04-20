На Пасху провели почти 2 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

19 апреля было проведено 1 988 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), за сутки выявили больше 260 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За последние сутки проведено 1 988 тестирований методом ПЦР. Низкое количество тестирований в сутки связано с тем, что на Пасху уменьшилось количество людей, которые обратились с соответствующими симптомами и которым необходимо провести ПЦР-тестирования", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине может возникнуть вспышка коронавируса через пять-десять дней после Пасхальных праздников.

Также Зеленский заявил, что количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз.

Также Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий.