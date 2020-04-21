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21 апреля 2020, вторник, 10:39 124
Общество 2020-04-21T11:01:33+03:00
Українські Новини
Больше тысячи медработников в Украине заболели коронавирусом, — Минздрав

Больше тысячи медработников в Украине заболели коронавирусом, — Минздрав

Кира Молчанова
Врачи, Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Пока в Украине 6 125 человек заболели COVID-19, у 1,1 тыс. медицинских работников диагностировали коронавирусную инфекцию с начала эпидемии.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За все время пандемии заболели 6 125 человек, из них 399 детей и 1 138 медработников", — сказал он.

Степанов напомнил, что Министерство здравоохранения намерено проводить тестирование медработников, которые работают из больными коронавирусной инфекцией, 1 раз в 5 дней.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения анонсирует продление карантина до 12 мая, но с некоторыми послаблениями.

Ранее Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

Тем временем в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.

Пока же в  мире зарегистрировано 2 478 634 случая заражения коронавирусом, 652 046 человек выздоровели, а 170 399 – умерли.

 

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