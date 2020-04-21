Больше тысячи медработников в Украине заболели коронавирусом, — Минздрав

Пока в Украине 6 125 человек заболели COVID-19, у 1,1 тыс. медицинских работников диагностировали коронавирусную инфекцию с начала эпидемии.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За все время пандемии заболели 6 125 человек, из них 399 детей и 1 138 медработников", — сказал он.

Степанов напомнил, что Министерство здравоохранения намерено проводить тестирование медработников, которые работают из больными коронавирусной инфекцией, 1 раз в 5 дней.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения анонсирует продление карантина до 12 мая, но с некоторыми послаблениями.

Ранее Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

Тем временем в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.

Пока же в мире зарегистрировано 2 478 634 случая заражения коронавирусом, 652 046 человек выздоровели, а 170 399 – умерли.