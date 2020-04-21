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21 апреля 2020, вторник, 10:31 54
Происшествия 2020-04-21T10:31:19+03:00
Українські Новини
Спасатели рассказали, сколько очагов пожара продолжают тушить в Чернобыльской зоне

Спасатели рассказали, сколько очагов пожара продолжают тушить в Чернобыльской зоне

Анна Рудык
Пожары, Лесные пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Пожар в Житомирской области
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить пожары в Чернобыльской зоне отчуждения на территории 5 лесничеств и в Житомирской области на территории 2 лесхозов.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 8:00 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевського, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - сказано в нем.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечены тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 8 путепрокладывателей Вооруженных сил.

Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечены 1 359 человек и 340 единиц техники, из них от ГосЧС 1 205 человек основного состава и 250 единиц техники (в том числе 3 вертолета, которыми 19 апреля осуществлено 93 сбросов - 186 тонн воды).

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КДП "Дитятки" 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

В Житомирской области пожарные продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

"По состоянию на 8:00 21 апреля силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. В 8:00 21 апреля пожар лесной подстилки на территории Словечанского ЛХ локализован, остается 1 нелокализованный очаг горения (ГП "Овручское специализированное ЛХ" Выступовичское лесничество вблизи сел Жолудивка и Журба. На других очагах продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 1 069 человек и 155 единиц техники, из них от ГосЧС 176 человек и 41 единица техники.

Как сообщали Українськi Новини, Евросоюз может помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне.

Также Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за пожара в Чернобыльской области.

Ранее спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

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