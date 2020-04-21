Пожары в Житомирской области: где главные очаги огня

В Житомирской области по состоянию на 20 апреля остается два нелокализованных очага лесных пожаров - в Овручском и Словечанском лесхозах. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 2 лесных хозяйств (Овручского и Словечанского) по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. Остается 2 не локализованных очага горения (№1 вблизи сел Жолудевка и Журба, №2 вблизи сел Островы и Мацки), на которых сосредоточены основные силы и средства. На других ячейках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГосЧС - 176 человек личного состава и 41 единица техники.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

Спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.