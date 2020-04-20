Пожары в двух областях Украины продолжаются: с ними сражаются уже больше 2 недель

В двух областях Украины продолжается ликвидация пожаров, к тушению привлечены почти 2000 человек. Об этом сообщает ГосЧС.

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 93 сброса - 186 тонн воды.

В Житомирской области продолжается ликвидация отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины в Виступовицком и Бережестском лесничествах.

К тушению привлечены 596 человек и 76 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 15 сбросов - 120 тонн воды.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области люди подожгли траву в 100 метрах от пожара.