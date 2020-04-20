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20 квітня 2020, понеділок, 20:50 6
Силові структури 2020-04-20T21:26:48+03:00
Українські Новини
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста

В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавірус, Коронавірус в Почаївській лаврі, закриття міста, Почаїв
Почаївська лавра. Фото: pochaev.org.ua
Почаївська лавра. Фото: pochaev.org.ua

З вівторка, 21 квітня, у Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста після того, як на Великдень у Почаївській Лаврі від коронавірусу помер монах.

Про це повідомив перший заступник Кременецької районної державної адміністрації Вячеслав Онишкевич, передають Українські Новини.

"Щойно відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Враховуючи різке зростання захворюваності COVID-19, в місті Почаїв з 10:00 21 квітня вводиться заборона на в'їзд і виїзд із карантинної зони міста", - повідомив Онишкевич.

При цьому межі карантинної зони в Почаєві Вячеслав Онишкевич не уточнив.

Також він зазначив, що 19 квітня офіційно в Кременецькому районі підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, 19 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася на 261 особу до 5 710, померлих - на 10 осіб до 151.

Тим часом, у Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу. Настоятель не йде на контакт з медиками.

На Великдень поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській і Святогірській Свято-Успенських лаврах.

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