Меркель отложила видеоконференцию со Шмыгалем

В то время, как Германия стала одной из стран, где зафиксирована высокая смертность от коронавируса, видеоконференцию канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Денисом Шмыгалем отложили.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное", - написал он.

Шмыгаль отметил, что они договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время.

При этом он не написал, на какое именно.

Как сообщали Українськi Новини, в начале февраля Зеленский обсудил с Меркель результаты "нормандского формата" и санкции против окружения Януковича

в декабре 2019 "нормандская четверка" договорилась провести следующую встречу в апреле 2020 года.

Напомним, на следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех".