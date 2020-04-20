Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат

В той час, як на Великдень поліція зафіксувала порушення карантину у Почаївській та Святогірській Свято-Успенських лаврах, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк заявив, що Національна поліція відкрила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адміністративних протоколів за порушення Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) карантинних обмежень на Великдень.

Про це Шкіряк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"19 квітня. Великдень. Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адмінпротоколів - все (РПЦ) Російські православні церкви в Україні", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, УПЦ (МП) заперечує госпіталізацію митрополитів Онуфрія і Антонія через підтвердження захворювання коронавирусной інфекцією.

Тим часом, в Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. Також майже 130 тис. осіб проігнорували карантин і прийшли на Великдень у храми.