підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 квітня 2020, понеділок, 17:26 15
Силові структури 2020-04-20T19:00:01+03:00
Українські Новини
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат

Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат

Надежда Комендантова
УПЦ МП, Кримінальне провадження, Нацполіція, коронавірус в Україні, Порушення карантину, Зорян Шкіряк
Почаївська лавра. Фото: ua.igоtowоrld.com
Почаївська лавра. Фото: ua.igоtowоrld.com

В той час, як на Великдень поліція зафіксувала порушення карантину у Почаївській та Святогірській Свято-Успенських лаврах, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк заявив, що Національна поліція відкрила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адміністративних протоколів за порушення Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) карантинних обмежень на Великдень.

Про це Шкіряк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"19 квітня. Великдень. Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адмінпротоколів - все (РПЦ) Російські православні церкви в Україні", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, УПЦ (МП) заперечує госпіталізацію митрополитів Онуфрія і Антонія через підтвердження захворювання коронавирусной інфекцією.

Тим часом, в Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. Також майже 130 тис. осіб проігнорували карантин і прийшли на Великдень у храми.

Більше новин про: УПЦ МП Кримінальне провадження Нацполіція коронавірус в Україні Порушення карантину Зорян Шкіряк

В Україну прибув Благодатний вогонь...
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушенн...
Під Києвом затримали підозрюваних у підпалі сухої ...
У Житомирському військовому інституті виявили нові...
У Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацгвардія почала антидиверсійну операцію
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат
Новини
Харківське ТОВ "Здоров'я народу" через суди блокує постачання ліків від COVID-19 в Україну, - ЗМІ 18:02
Меркель відклала відеоконференцію зі Шмигалем 17:55
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат 17:26
У Житомирському військовому інституті виявили нові випадки коронавірусу 16:55
Президент Бразилії Жаир Болсонару. Скріншот: twitter/jairbolsonaro
Президент Бразилії назвав коронавірус "невеликим грипом" і вийшов на протест проти введення карантину 16:26
більше новин
Меркель відклала відеоконференцію зі Шмигалем 17:55
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
Сходження Благодатного вогню
В Україну прибув Благодатний вогонь 21:15
Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус 18:16
більше новин
За добу у Києві зафіксували 49 нових випадків зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok