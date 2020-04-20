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20 апреля 2020, понедельник, 15:38 106
Общество 2020-04-20T15:38:22+03:00
Українські Новини
Качество воздуха улучшилось в пяти областях страны, - Укргидрометцентр

Качество воздуха улучшилось в пяти областях страны, - Укргидрометцентр

Елена Новикова
Полтавская область, Киевская область, Черниговская область, Житомирская область, Загрязнение, Винницкая область, Воздух, загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС

Украинский гидрометеорологический центр заявил, что в Киевской, где ситуация "желтого уровня опасности", Житомирской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областях очистился воздух.

Об этом заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил в ходе брифинга Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о ходе ликвидации лесных пожаров на территории Житомирской области и в Чернобыльской зоне отчуждения, передают Українськi Новини.

"Если еще вчера метеостанции Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областей отмечали задымленность, или дым, то, по состоянию на утро 20 апреля, такие явления уже отсутствуют. Сейчас качество атмосферного воздуха в Киеве приближено к обычной для этого периода весны. Взвешенные вещества - пыль и остатки горения, - близкие к, или несколько выше предельно допустимых концентраций... По данным гидрометеорологической сети, радиационный фон находится в пределах нормы", - сказал Прокопенко.

Директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГоЧС Владимир Демчук отметил, что благодаря усилиям пожарных и некотором изменениям синоптической ситуации, качество атмосферного воздуха в Житомирской и Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилась.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

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