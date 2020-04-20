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20 квітня 2020, понеділок, 15:42 12
Суспільство 2020-04-20T16:15:02+03:00
Українські Новини
Якість повітря покращилась у п'яти областях країни, - Укргідрометцентр

Якість повітря покращилась у п'яти областях країни, - Укргідрометцентр

Елена Новикова
Київська область, Полтавська область, Чернігівська область, забруднення повітря, Вінницька область, Житомирська область, повітря, Якість повітря
Забруднення повітря. Фото: Держнс
Забруднення повітря. Фото: Держнс

Український гідрометеорологічний центр заявив, що в Київській, де ситуація "жовтого рівня небезпеки", Житомирській, Чернігівській, Вінницькій і Полтавській областях очистився повітря.

Про це заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив в ході брифінгу Державної служби з надзвичайних ситуацій про хід ліквідації лісових пожеж на території Житомирської області і в Чорнобильській зоні відчуження, передають Українські Новини.

"Якщо ще вчора метеостанції Житомирської, Київської, Чернігівської, Вінницької та Полтавської областей відзначали задимленість, або дим, то, станом на ранок 20 квітня, такі явища вже відсутні. Зараз якість атмосферного повітря в Києві наближене до звичайної для цього періоду весни. Зважені речовини - пил і залишки горіння, - близькі до, або дещо вище гранично допустимих концентрацій... За даними гідрометеорологічної мережі, радіаційний фон знаходиться в межах норми", - сказав Прокопенко.

Директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Цонс Володимир Демчук зазначив, що завдяки зусиллям пожежників і деякому змін синоптичної ситуації, якість атмосферного повітря в Житомирській і Київській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також у Києві значно покращилася.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія початку антидиверсионную операцію в Чорнобильській зоні відчуження після 4 нових вогнищ пожежі.

Також 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.

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