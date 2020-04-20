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20 апреля 2020, понедельник, 14:57 1298
Экономика 2020-04-20T14:57:47+03:00
Українські Новини
На Пасху в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях было самое дорогое электричество за весь апрел

На Пасху в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях было самое дорогое электричество за весь апрель

Елена Новикова
Электричество, Львовская область, Ивано-Франковская область, Закарпатская область, Ринат Ахметов, цены на электроэнергию, ДТЭК Западэнерго, Бурштынская ТЭС
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

В понедельник, 20 апреля, в Бурштынском энергоострове (Закарпатская область, большая часть Ивано-Франковской области и Львовская область) зафиксирована самая высокая цена за электроэнергию на рынке на сутки вперед с начала апреля - 1677,84 грн за МВт*ч. или 60 евро за МВт*ч. в период базовой нагрузки (ровным графиком в течение суток), в то время, как стало известно в марте, что Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.

Об этом стало известно из отчета ГП "Оператор рынка", сообщают "Наші гроші"

Так, сообщается, что Бурштынский энергоостров отсоединен от Объединенной Энергетической Системы (ОЭС) Украины и синхронизирован с европейской энергетической системой. В ОЭС Украины, которая включает в себя все другие области Украины, цена составила 1104 грн или 38 евро за МВт*ч.

Несмотря на то, что понедельник 20 апреля в Украине является выходным днем ​​после Пасхи и характеризуется низким спросом/потреблением электроэнергии, цены в Украине самые высокие в Европе. Для сравнения - неделю назад в понедельник после католической Пасхи в целом ряде европейских стран были отрицательные цены на электроэнергию.

Бурштынская ТЭС, которая входит в компанию "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова. Высокая цена в Бурштынском энергоострове держится с 15 апреля, с тех пор был заблокирован импорт электрической энергии, который создавал конкуренцию энергии, выработанной ДТЭК на территории БУОС. Поэтому цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове держится на уровне в 2-5 раз выше, чем в соседних европейских странах.

В октябре 2019 Антимонопольный комитет Украины начал расследование о злоупотреблении монопольным положением компании "ДТЭК Западэнерго", но до сих пор не не принял ни одного решения.

В начале марта Секретариат Европейского энергетического сообщества доеднаевся к расследованию относительно возможного злоупотребления компанией ДТЭК своим монопольным положением путем блокирования импорта электроэнергии.

На прошлой неделе ДТЭК остановил свои наиболее прибыльные угольные шахты "Павлоградуголь" и требует нового повышения цены электроэнергии на 20%.

В прошлом году олигарх Ринат Ахметов за 200 млн евро купил виллу во Франции, которая является одной из самых дорогих в мире.

Сравнения цен на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" в Украине и странах ЕС на понедельник 20 апреля 2020 года:

Цены на электроэнергию в Украине и странах Европы. Скриншот: nashigroshi.orgЦены на электроэнергию в Украине и странах Европы. Скриншот: nashigroshi.org

Как сообщали Українські Новини, солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле.

Также трубно-колесный холдинг "Интерпайп" заявил, что цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе.

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