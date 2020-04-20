На Великдень у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях була найдорожче електрика за весь квіт

У понеділок, 20 квітня, в Бурштинському енергоострові (Закарпатська область, велика частина Івано-Франківської області та Львівська область) зафіксована найвища ціна за електроенергію на ринку на добу вперед з початку квітня - 1677,84 грн за МВт*год або 60 євро за МВт*год у період базового навантаження (рівним графіком протягом доби), в той час, як стало відомо в березні, що Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині.

Про це стало відомо зі звіту ДП "Оператор ринку", повідомляють "Наші гроші"

Так, повідомляється, що Бурштинський енергоострів відключено від Об'єднаної Енергетичної Системи (ОЕС) України і синхронізовано з європейською енергетичною системою. В ОЕС України, яка включає в себе всі інші області України, ціна склала 1104 грн або 38 євро за МВт*год

Незважаючи на те, що понеділок 20 квітня в Україні є вихідним днем після Пасхи і характеризується низьким попитом/споживанням електроенергії, ціни в Україні найвищі в Європі. Для порівняння - тиждень тому в понеділок після католицького Великодня в цілому ряді європейських країн були негативні ціни на електроенергію.

Бурштинська ТЕС, яка входить в компанію "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова, контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова. Висока ціна в Бурштинському енергоострові тримається з 15 квітня, з тих пір був заблокований імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію енергії, виробленої ДТЕК на території БУОС. Тому ціна електроенергії в Бурштинському енергоострові тримається на рівні в 2-5 разів вище, ніж у сусідніх європейських країнах.

У жовтні 2019 Антимонопольний комітет України почав розслідування про зловживання монопольним становищем компанії "ДТЕК Західенерго", але досі не ухвалив жодного рішення.

На початку березня Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства доеднаевся до розслідування щодо можливого зловживання компанією ДТЕК своїм монопольним становищем шляхом блокування імпорту електроенергії.

Минулого тижня ДПЕК зупинив свої найбільш прибуткові вугільні шахти "Павлоградвугілля" і вимагає нового підвищення ціни електроенергії на 20%.

У минулому році олігарх Рінат Ахметов за 200 млн євро купив віллу у Франції, яка є однією з найдорожчих в світі.

Порівняння цін на електроенергію на "ринку на добу вперед" в Україні та країнах ЄС на понеділок 20 квітня 2020 року:

Ціни на електроенергію в Україні та країнах Європи. Скріншот: nashigroshi.org

Як повідомляли Українські Новини, сонячні та вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше.

Також трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" заявив, що ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в Європі.