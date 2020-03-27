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  • Солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле, - Герус
27 марта 2020, пятница, 14:52 1413
Экономика 2020-03-27T14:54:45+02:00
Українські Новини
Солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле,

Солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле, - Герус

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Энергоатом, СЭС, ДТЭК, Ринат Ахметов, Андрей Герус
Герус Андрей. Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрей. Фото: facebook/andriy.gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что солнечные и ветряные электростанции (СЭС и ВЭС) вытесняют национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" и тепловые электростанции (ТЭС) из структуры производства электроэнергии и продают её государству в 3 раза дороже.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С наступлением весны и увеличением солнца (количества солнечных дней) производство электроэнергии из возобновляемых источников энерегии (СЭС, ВЭС) в дневные часы составили 3 000-3 700 МВт/час. В эти часы производство угольных электростанций (ТЭС) составляло 2 200-2 500 МВт, то есть "зеленые" уже производили на 35-50% больше, чем ТЭС", - написал Герус.

Он отметил, что в данное время импорт электроэнергии не осуществлялся.

Герус подчеркнул, что таким образом СЭС и ВЭС вытесняют из работы блоки угольных ТЭС, а следом энергоблоки атомных электростанций (АЭС).

"Так, уже около двух недель вследствие увеличения выработки "зелеными" и снижением спроса произошло ограничение работы "Энергоатома" на 500 МВт. Таким образом, в течение двух недель государство отказалось от электроэнергии "Энергоатома" в объеме 170 млн кВт-ч по цене 1,3 гривны/кВт-ч, что составляет общую сумму 221 млн гривен. В то же время (государство) купило эти же 170 млн кВт-ч электроэнергии по "зеленому" тарифу у частных СЭС и ВЭС - за 680 млн гривен. Ну итак, самые большие СЭС и ВЭС - это компания ДТЭК, но это, конечно, просто совпадение", - отметил Герус.

Также он добавил, что по состоянию на 27 марта продолжается ограничение производства электроэнергии "Энергоатома" на 500 МВт и с потеплением ситуация может усугубиться.

Как сообщали Українські Новини, ранее Герус заявлял, что СЭС ДТЭК вытесняют традиционные электростанции на рынке электроэнергии.

Ранее ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда.

Также Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене.

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