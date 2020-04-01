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  • Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп"
01 апреля 2020, среда, 15:50 598
Экономика 2020-04-01T16:00:02+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп"

Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп"

Григорий Яковенко
Кабмин, Электроэнергия, Интерпайп
Электроэнергия.
Электроэнергия.

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" заявляет, что цена электроэнергии в последнюю неделю марта выросла на 35% по отношению к февралю.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В последнюю неделю марта в Украине зафиксирован резкий рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Тариф вырос с 1,3 гривен за кВт-час до беспрецедентных 1,68 гривен за кВт-час, или на 35% по отношению к февралю. Повышение цены противоречит всем экономическим индикаторам – стоимость энергоносителей (нефти, природного газа, угля) во всем мире упала до рекордных отметок.Тарифы на электроэнергию во всех странах мирах существенно снизились. В Украине была рекордно теплая зима, промышленное производство снизилось, а, следовательно, сократилось потребление э/э. В таких условиях повышение тарифа выглядит абсурдным", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в странах Европы.

"Вначале НКРЭКУ добавила дополнительный пиковый час, что привело к росту цены на 10%. Затем НЭК "Укрэнерго" ограничило импорт электроэнергии. А в конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск э/энергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа". На 30 марта цена на э/э выросла на 35% по отношению к февралю", - отмечается в сообщению.

Компания призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и НКРЭКУ принять необходимые регуляторные меры для стабилизации рынка электроэнергии, при этом правительству необходимо предпринять меры по недопущению поднятие цен на э/э одним из ключевых игроков - НАЭК "Энергоатом".

"Где промышленность не смог добить коронавирус, (там) ее добьет тариф на электроэнергию. На фоне пандемии COVID-19 правительства Европы и США разрабатывают планы поддержки промышленности, вводят дополнительные инструменты стабилизации бизнеса. В Украине ситуация противоположная. Мы, как бизнес, решаем проблемы доставки сотрудников, обеспечения их средствами защиты, закупаем оборудования для локальных больниц. И все это на фоне падения объемов заказов. В ответ мы получаем 35%-ный рост цен на э/э и, как следствие, существенное ухудшение нашей конкурентоспособности на падающем рынке. В "Интерпайп" работает 11 тысяч сотрудников, около 50 тысяч членов их семей зависят от того, сможет ли компания работать в нынешних условиях", - отметил директор по экономике и финансам компании Денис Морозов.

Как сообщали Українські Новини, солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле.

Также спецпошлина 65% на российский уголь приведет к сокращению производства электроэнергии "Центрэнерго"

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