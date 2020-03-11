Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии

В феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (РДН) в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%.

Об этом стало известно из отчета ГП "Оператор рынка", сообщают "Наші гроші".

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн / МВт.ч. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн / МВт.ч.

В феврале, как и в январе 2020 года, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночные часы суток. Дефицит предложений остался на 8:00.

В торговой зоне Бурштынского острова на РДН наблюдался дефицит предложений в ночные часы.

Согласно отчету, цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

Сравнение украинских цен и европейских

В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии по сравнению со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС.

В феврале ближайшее к Украине среди стран-соседей цена на э/э была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове - на 33%.

Бурштынского энергоострова синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Цены на электроэнергию. Фото: Наші гроші

Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром. Бурштиинська ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда сначала дорого продавали свою электроэнергию "Энергорынок", а затем дешево выкупали й обратно по цене оптового рынка для целей продажи за границу.

Экспортирует электроэнергию ООО "Д.Трейдинг" Ахметова.

Как сообщали Українські Новини, в начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.

В ноябре по сравнению с октябрем импорт электроэнергии увеличился на 10%, или на 60 тыс. мВт-ч до 661 тыс. мВт-ч и и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта, который составил 629 тыс. мВт-ч.