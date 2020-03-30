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30 марта 2020, понедельник, 08:18 881
Общество 2020-03-30T08:20:33+03:00
Українські Новини
Метро из-за коронавируса можно было не закрывать, - вирусолог

Метро из-за коронавируса можно было не закрывать, - вирусолог

Валерия Драгомирова
Метрополитен, Вирусолог, коронавирус в Украине
Метро. Фото: pexals
Метро. Фото: pexals

В Украине в связи со стремительным распространением коронавируса не работает метро с 17 марта. По мнению вирусолога, закрытие метрополитена можно было избежать. Об этом в интервью НВ рассказала вирусолог из Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного НАН Надежда Жолобак.

По мнению вирусолога, принятые меры в Украине превышают степень необходимости. С одной стороны они чересчур жесткие, а с другой — не соответствуют задачам.

"Объясню на примере Киева: полностью закрыв метро, пассажиропоток перешел на маршрутные такси. Я не считаю, что езда в "маршрутках" лучше, чем езда в метро. Установив на станциях метро ультрафиолетовые лампы, которые освещали бы проход сверху, это имело бы стерилизующий эффект. Тогда можно было бы не закрывать метрополитен. Мы же понимаем, что это очень дорогостоящая процедура, фантастические убытки для всех. А ради чего? Зачем рубить грязную руку, если ее можно просто вымыть?", - сказала вирусолог.


Как сообщали Українські Новини, в Киеве закрыли весь общественный транспорт для простых пассажиров за исключением работников критически важных сфер. 

Кроме того, схема движения общественного транспорта в Киеве. 

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