Метро можна було не закривати, але пускати людей у масках, - вірусолог

Вірусолог вважає, що метро, яке не працює з 17 березня, можна було залишити відкритим, але не пускати людей на станції без масок. Про це доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського НАМН Алла Мироненко розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, можна запустити транспорт, але за умови, що всі будуть дотримуватися маскового режиму.

"Метрополітен можна було взагалі, напевно, не закривати, але не пускати в метро людей з відкритим обличчям, без маски", - додала Алла Мироненко.

Вона уточнила, що також необхідно, щоб люди стежили за руками або рукавичками і обробляли їх

"Через руки навіть більше ймовірність заразитися, ніж через відкрите обличчя. Це, звичайно, якщо у транспорті їде п'ять людей, а не, наприклад, п'ятдесят. Але в будь-якому випадку при щільному пасажиропотоці всі повинні бути в масці", - сказала вірусолог.

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Кличко не знає, коли відкриють метро в Києві.

Раніше повідомлялося про те, що вірусолог з Інституту мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН Надія Жолобак також вважає, що закриття метрополітену можна було уникнути.